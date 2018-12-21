Торрент ТВ сервис FRY!TV — это онлайн телевидение по технологии P2P. Смотрите онлайн более 400 российских и зарубежных телеканалов на Android TV Box бесплатно и без ограничений.

Все каналы разбиты по категориям, также доступна программа телепередач на ближайшую неделю. В AceStream можно изменить плеер для воспроизведения по умолчанию.

Приложение имеет только русский интерфейс, также требует установленную на устройстве версию андроид не ниже 5.0 Lollipop, отсутствует в маркете Google Play и работает через сервис AceStream (установка обязательна).

Возможности: FRY!TV возможность управления торрент ТВ стрелками с пульта ДУ

при повторном нажатии на категорию переключает качество в HD

для добавления/удаление избранного используется кнопка «Настройки» (три горизонтальных линии) на пульте или логотипе (слева от телепрограммы) значок «Сердце»

телеканал, который есть в избранном, подсвечивается зелёной точкой в правом углу

телеканал, который исчез из списка избранного, подсвечивается красной точкой

текущая телепередача в программе подсвечивается цветом: от зелёного (передача только что началась), желтый (примерно середина) и до красного (уже заканчивается)

по умолчанию отключён раздел Эротика. Для его включения нужно перейти в фильтр и набрать: full. Если повторно ввести — раздел отключится. Настройки сбрасываются после перезапуска приложения.

В версии v.89 автором удалено окошко при старте программы с надписью «Загрузка…» Теперь при запуске приложения — пустой экран и загрузки списка каналов нужно ждать секунд 15-30.

Сервер торрент ТВ работает в автоматическом режиме и все каналы с ранее заданной периодичностью получает из «суперпомойки» и разбавляет телепрограммой. Если все (или некоторые) каналы перестали показывать, то с вероятностью 99% это проблема источника. Как только он обновится, то автоматически запустится и база приложения.

Также FRY!TV использует системный компонент для обработки веб-контента Android System WebView. Потому приложение зависает на устройствах с версией андроид от Jelly Bean до KitKat. Если обновить компонент из маркета или вручную, то программа 100% заработает и, как заверяет автор, начнёт работать быстрее и лучше.

Плеер для FRY!TV Установка не обязательна Фактически это стандартный плеер прошивки (и кодеки используются те, что установлены в системе, — поэтому ждать от него чудес не стоит) с некоторыми доработками. При потере потока он в достаточно агрессивной форме пытается его восстановить. В плеере удалена панель навигации, соответственно на паузу поставить нельзя. При нажатии на кнопку OK, поток принудительно перегружается. Адаптировать его под все устройства не выйдет и он разумеется не конкурент VLC или MX Player. Скачать: FRY!VIEW 6.0 (0.25 Mb)

Версия v.90 SE b2 от 12 октября 2019 FRY!TV ver. 90 SE — это специальная версия не для широкого использования со старым интерфейсом. База каналов берется напрямую из P2P AceSearch и обновляется каждые 15 минут. Используются математические алгоритмы определения «живучести» канала. С SE-версией вы всегда имеете самую свежую базу каналов. Однако после обновления базы курсор смещается на группу, что будет исправлено в следующей версии.

FRY!TV ver. 90 SE — это специальная версия не для широкого использования со старым интерфейсом. База каналов берется напрямую из P2P AceSearch и обновляется каждые 15 минут. Используются математические алгоритмы определения «живучести» канала. С SE-версией вы всегда имеете самую свежую базу каналов. Однако после обновления базы курсор смещается на группу, что будет исправлено в следующей версии. По умолчанию включен режим сетевого AceStream. Так обработка в HLS работает быстрее. Можно в настройках FRY!ТV SE заменить manifest.m3u8 на getstream и посмотреть влияет ли это на скорость. Обязательно для использования программы нужно запустить руками AceStream перед запуском FRY. Имейте ввиду, что AceStream может сам по себе выключаться. Поэтому если не работают трансляции, то проверьте запущен ли AceStream. Все названия каналов уникальны, поэтому не будет ошибки при добавлении канала в Избранное и его ID корректно обновится.

По умолчанию включен режим сетевого AceStream. Так обработка в HLS работает быстрее. Можно в настройках FRY!ТV SE заменить manifest.m3u8 на getstream и посмотреть влияет ли это на скорость. Обязательно для использования программы нужно запустить руками AceStream перед запуском FRY. Имейте ввиду, что AceStream может сам по себе выключаться. Поэтому если не работают трансляции, то проверьте запущен ли AceStream. Все названия каналов уникальны, поэтому не будет ошибки при добавлении канала в Избранное и его ID корректно обновится. Версия SE заменяет собой обычную версию. Можно обновиться на её и оценить работу, а позже обновить на старую, если не понравится. В таком случае избранное у вас не удалиться.

Версия SE заменяет собой обычную версию. Можно обновиться на её и оценить работу, а позже обновить на старую, если не понравится. В таком случае избранное у вас не удалиться. в b.2 добавлен автоматический запуск AceStream